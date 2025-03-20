Представлена необычная раскладушка Huawei Pura X

Huawei решила переосмыслить формат складных смартфонов и выпустила Pura X — самую широкую раскладушку на рынке. В отличие от конкурентов, которые делают ставку на узкие корпуса, Pura X получила увеличенную ширину, что делает её удобной как в разложенном, так и в сложенном виде.

Главная особенность — внутренний 6,3-дюймовый AMOLED LTPO 2.0-экран с нестандартным соотношением сторон 16:10, как у ноутбуков. Разрешение 2120 × 1320, адаптивная частота обновления 1–120 Гц, поддержка HDR и пик яркости 2500 нит делают его одним из лучших дисплеев среди раскладушек. Внешний 3,5-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 980 × 980 не только яркий и чёткий, но и удобен для быстрого взаимодействия со смартфоном.

Исполнительный директор Huawei Ричард Ю отметил, что Pura X предлагает на 40 % больше полезного пространства для видео и на 60 % — для фото и текста по сравнению с обычными раскладушками. Это делает просмотр контента и работу с документами комфортнее.

Флагманская камера Pura X тоже впечатляет:

50-Мп основная камера (f/1.6, RYYB)

3,5-кратный телеобъектив

40-Мп ультраширокоугольная камера

Дополнительный цветовой сенсор

10-Мп фронтальная камера

HarmonyOS 5 на борту предлагает улучшенный интерфейс и нативные приложения, а встроенный ИИ Pangu и DeepSeek добавляют умные функции, такие как управление взглядом — страницы можно перелистывать без касания экрана. Под капотом у смартфона аккумулятор на 4720 мА·ч, поддерживающий 66-Вт быструю зарядку и 40-Вт беспроводную зарядку. Есть водозащита IPX8, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2, а в Collector's Edition добавлена спутниковая связь.

Huawei Pura X доступен в чёрном, белом и сером цветах, а также в стильных трёхцветных версиях. Цена стартует с 7499 юаней (~$1050) за 12/256 ГБ, а топовая версия Collector's Edition с 1 ТБ памяти обойдётся в $1400.