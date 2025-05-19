Прощай, Siri? Apple может разрешить сторонних голосовых помощников на iPhone

Apple готовится к революционным изменениям — после 10 лет монополии Siri, пользователям iPhone могут наконец разрешить выбирать альтернативных голосовых помощников. Согласно инсайдам Bloomberg, в Купертино обсуждают интеграцию таких сервисов, как ChatGPT от OpenAI, Google Gemini и Amazon Alexa.

Основные причины этого решения:

Ограничения Siri — Apple Intelligence (новый ИИ-функционал) внедряется слишком медленно Проблемы с конфиденциальностью — строгие принципы Apple мешают сбору данных для обучения ИИ Давление регуляторов — особенно со стороны ЕС, где могут обязать открыть доступ к сторонним сервисам

Интересно, что особое внимание уделяется ChatGPT — возможно, это станет частью стратегического партнерства. В то же время в Apple идут внутренние перестановки в руководстве и реорганизация ИИ-команд.

Если изменения действительно произойдут, это кардинально изменит экосистему iPhone. Пользователи получат больше выбора, но для Apple это будет болезненным шагом — признанием, что Siri проиграла конкурентам в гонке ИИ.

Пока неясно, когда именно мы увидим эти изменения, но очевидно одно — эпоха единоличного правления Siri подходит к концу. И Apple, похоже, готова к этому, несмотря на все сложности.