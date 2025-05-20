Qualcomm ускоряет гонку: Snapdragon 8 Elite 2 представят уже в сентябре

Грядет смена поколений флагманских процессоров! Qualcomm официально подтвердила, что представит Snapdragon 8 Elite 2 на ежегодном саммите 23-25 сентября. Это значит, что новый топовый чип появится раньше своего предшественника, который дебютировал в октябре прошлого года.

Особенно интересна ситуация с Samsung. Компания традиционно анонсирует складные смартфоны в июле, но теперь они окажутся в неловком положении — их новинки получат прошлогодний чипсет, тогда как буквально через 2-3 месяца появятся устройства с более мощным Snapdragon 8 Elite 2.

Остается вопрос: пойдет ли Samsung на нестандартный шаг и перенесет релиз, или оставит привычный летний цикл? В любом случае, осенью нас ждет интересная битва флагманов с новым процессором от Qualcomm.