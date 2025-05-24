Разбор первого флагманского процессора компании Xiaomi Xring O1

Xiaomi совершила важный шаг в разработке собственных процессоров, представив флагманский чипсет Xring O1. Первоначальные сомнения в оригинальности решения развеялись после детального анализа экспертов Geekerwan, который показал глубокую кастомизацию архитектуры.

Новый чип, изготовленный по техпроцессу TSMC N3E, демонстрирует нестандартный подход к построению процессора. Вместо традиционной конфигурации с одним мощным ядром Xiaomi использовала два Cortex-X925, дополнив их кластером из шести ядер Cortex-A725 разной степени оптимизации - четыре для производительности и два для энергоэффективности. Такой подход обеспечивает гибкое перераспределение задач между ядрами в зависимости от нагрузки.

Особого внимания заслуживает система кэширования - Xiaomi полностью отказалась от стандартного SLC-кэша, заменив его увеличенными объемами L2 и L3 кэшей. Это решение, наряду с фирменным 6-ядерным NPU собственной разработки, позволило добиться впечатляющих результатов. В тестах Xring O1 демонстрирует превосходство над Dimensity 9400 по производительности CPU и энергоэффективности, приближаясь к показателям Snapdragon 8 Elite.

Однако не все решения оказались идеальными. 16-ядерный GPU Immortalis-G925, несмотря на высокую производительность, показал повышенное энергопотребление. Другой проблемой стало использование внешнего модема MediaTek T800, что негативно сказалось на автономности смартфона в режиме ожидания.

Тем не менее, Xring O1 - важная веха для Xiaomi. Компания уже тестирует собственный 4G-модем в умных часах, а следующий шаг - разработка 5G-решения - станет ключевым для полной вертикальной интеграции. Этот процесс, как показывает пример Apple, может занять годы, но старт положен весьма впечатляющий.