Razer выпустила коллекцию периферии в стиле Minecraft по неприличным ценам

Компания Razer совместно с Mojang Studios представила лимитированную линейку игровых аксессуаров, вдохновлённых Minecraft. В коллекцию вошли гарнитура, клавиатура, мышь и коврик для мыши — всё в культовых зелёно-пиксельных оттенках. Гаджеты уже поступили в продажу, но цена вопроса заставляет задуматься: стилизованные версии стоят на $100 дороже стандартных аналогов.

Игровая гарнитура Razer Kraken V4 X Minecraft Edition обойдётся в $99,99, что на $20 дороже обычной модели. Проводная мышь Razer Cobra Minecraft Edition продаётся за $59,99 (вместо стандартных $40), а клавиатура Razer BlackWidow V4 X Minecraft Edition — за $169,99 (против $130 за обычную версию). Завершает комплект коврик Razer Gigantus V2 Minecraft Edition за $29,99, хотя стандартная модель стоит всего $10.

Полный комплект Minecraft-аксессуаров стоит $360, тогда как обычные версии этих устройств можно приобрести за $260. Поклонники пиксельного мира получат не только уникальный дизайн, но и внутриигровые бонусы — при покупке любого устройства из коллекции Razer дарит промо-коды на эксклюзивные предметы. Подробнее о серии можно узнать на официальном сайте компании.