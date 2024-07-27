Разработчики начали предупреждать игроков о проблемах с процессорами Intel

Проблемы с нестабильностью процессоров Intel 13-го и 14-го поколений вызвали столько сложностей, что разработчики игр теперь вынуждены предупреждать своих клиентов о возможных сбоях. Например, команда Alderon Games, создатели игры Path of Titans, добавили в игру всплывающее окно с предупреждением для пользователей процессоров Intel 13-го и 14-го поколений.

Пользователь Twitter @9550pro поделился фото этого предупреждения, которое объясняет причину внезапных сбоев игры. Окно сообщает: "Игра зависла", и указывает на проблему с процессором: "Мы обнаружили, что у вас процессор Intel(R) Core(TM) i7 13700K." Эти проблемы касаются только процессоров Core i7 и i9 и могут привести к зависанию компьютера или сбою игры из-за скачков напряжения.

Также предупреждение говорит о проблемах процессоров с Unreal Engine 5, на котором создана Path of Titans. Это не первый раз, когда пользователи сталкиваются с такими сбоями на этих процессорах. Представитель UE в ModelFarm сообщил о 50%-ном показателе отказов на системах с процессорами 13900K и 14900K, что заставило разработчиков рассмотреть переход на AMD.

Alderon Games уже ранее предупреждали своих пользователей о проблемах с процессорами Intel, называя их "дефектными". Это заявление основано на 100%-ном уровне отказов, наблюдавшихся за последние несколько месяцев, что привело к постоянному ухудшению работы процессоров Intel. Чтобы проинформировать пользователей, они добавили всплывающее окно в игру.

Проблемы признали и другие разработчики, включая команды Warframe и Epic Games, предлагая временные решения для своих игр. Ситуация настолько обострилась, что многие пользователи начали переходить на процессоры AMD или ждут выхода новых процессоров Ryzen 9000. Intel пообещала выпустить обновление микрокода, которое должно решить проблему, но потребуется постоянный мониторинг для окончательного решения.