Российский рынок процессоров: санкции бьют по статистике, но не по поставкам

Федеральная таможенная служба России зафиксировала резкое сокращение ввоза процессоров AMD и Intel: в 2024 году импорт упал на 81% и 95% соответственно по сравнению с 2023 годом. По данным «Коммерсанта», за первые месяцы этого года в страну ввезли всего 37 тысяч чипов на 439 млн рублей против 537 тысяч на 6,3 млрд рублей годом ранее.

Однако санкции США, введенные после 2022 года, не смогли полностью остановить поставки. Чипы продолжают поступать через серые схемы:

Гонконг остается ключевым перевалочным пунктом — через один только офис там проходит контрабанда чипов на $4 млрд

Индия и Малайзия также участвуют в схемах, перенаправляя полупроводники, включая чипы для ИИ, в Россию

Часть этих компонентов в итоге оказывается в российских военных системах

При этом российские компании утверждают, что дефицита нет. «Поставки растут третий год подряд», — отмечают участники рынка. Артур Тимербулатов, представитель IT-поставщика, признает рост цен на 10-12% из-за инфляции и американо-китайской торговой войны, но называет данные ФТС нерепрезентативными.

Эксперты сходятся во мнении: санкционная политика США дала сбой. Отсутствие эффективного контроля и устаревшие механизмы проверок позволяют полупроводникам обходить запреты, сводя на нет усилия Вашингтона.