Samsung готовит сюрприз для бюджетников: Galaxy A17 получит оптическую стабилизацию

Samsung, похоже, решила устроить революцию в бюджетном сегменте – по данным инсайдеров, грядущий Galaxy A17 станет первым телефоном начального уровня с оптической стабилизацией (OIS). Хотя до премьеры ещё несколько месяцев, этот шаг может изменить правила игры для недорогих смартфонов.

Что известно:

Samsung разработала удешевлённую систему OIS на пружинах , которая на 20% экономичнее обычных решений

, которая на обычных решений Технология раньше появлялась только в линейке Galaxy A2x , а теперь доберётся до базовых моделей

, а теперь доберётся до базовых моделей Компания хочет сделать OIS ключевым преимуществом A17 перед конкурентами

Этот ход показывает, как технологии постепенно "спускаются" из флагманов в бюджетный сегмент. Правда, пока неясно, не скажется ли удешевлённая версия OIS на качестве – это мы узнаем после выхода смартфона. Одно можно сказать точно: Samsung серьёзно намерена перевернуть рынок доступных устройств.