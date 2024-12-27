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Samsung представит Galaxy Ring 2 и смарт-очки на Galaxy Unpacked 2025

На грядущем событии Galaxy Unpacked 2025 южнокорейский гигант представит сразу несколько долгожданных продуктов. Главной звездой презентации, конечно, станет серия смартфонов Galaxy S25, но не меньше внимания привлекут два других устройства: обновлённое смарт-кольцо Galaxy Ring 2 и первые AR-очки компании. Эти гаджеты обещают стать шагом вперёд в создании интегрированной экосистемы Samsung.

После успеха первой версии Galaxy Ring, Samsung решила не останавливаться на достигнутом. Galaxy Ring 2 будет доступно в разных размерах, что расширяет его аудиторию и делает его более конкурентоспособным с Oura Ring. Главное же — это улучшенные функции: более точные датчики для отслеживания здоровья, усовершенствованные алгоритмы искусственного интеллекта и увеличенный срок автономной работы до 7 дней. Новый дизайн станет ещё более эргономичным и стильным, а возможности мониторинга здоровья помогут пользователям эффективнее управлять своим самочувствием.

Samsung также готовится удивить мир своими первыми умными очками дополненной реальности. Хотя подробностей пока немного, известно, что устройство разрабатывается в сотрудничестве с Qualcomm и Google. Гаджет будет лёгким, напоминая обычные очки, и предназначен для повседневного использования. Эти очки могут стать важным шагом для Samsung в направлении технологий дополненной реальности, открывая новые сценарии применения как в работе, так и в развлечениях. Поклонников линейки Galaxy порадует ещё одна новинка — Galaxy S25 Slim. Смартфон с утончённым дизайном и компактным профилем будет ориентирован на пользователей, ищущих более лёгкие и элегантные устройства.

Galaxy Unpacked 2025 обещает стать не просто презентацией новых гаджетов, но и демонстрацией того, как Samsung стремится к технологическим инновациям. С каждым шагом компания укрепляет свою экосистему, делая её неотъемлемой частью жизни пользователей.