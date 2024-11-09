Странности с процессорами Intel продолжаются — теперь во всем виновато неправильное охлаждение

Intel отказала в запросе на возврат (RMA) процессора из-за проблем с нестабильностью, сославшись на то, что пользователь применял жидкометаллическую термопасту, что вызвало немало вопросов у сообщества.

Недавно стало известно о серии проблем с нестабильностью процессоров Intel, которые добавили напряжения в поддержку клиентов. В некоторых случаях пользователям удавалось добиться замены или даже получить более мощный процессор в качестве компенсации, однако работа службы поддержки Intel все еще вызывает нарекания.

Согласно новому сообщению от HKEPC, Intel отклонила запрос на возврат Core i9-14900K, столкнувшегося с нестабильной работой. Хотя процессор формально подпадает под условия гарантии, Intel отказала в RMA из-за использования жидкометаллической термопасты — проводящей пасты, которая часто применяется в системах с экстремальным разгоном. Запрос был передан местному продавцу в Гонконге, компании Synnex, где подтвердили, что Intel отказалась от поддержки. В Synnex уточнили, что жидкий металл разъел поверхность процессора, стерев серийный номер и идентификационные знаки, что делает продукт не подлежащим возврату по условиям Intel.

Официально Intel заявляет, что использование жидкометаллической термопасты (LMTIM) аннулирует гарантию на процессоры. Таким образом, отказ в обслуживании RMA является оправданным, хотя пользователи рассчитывали на более лояльное отношение, учитывая нестабильность самого процессора. Этот случай служит напоминанием для пользователей быть осторожными с выбором термопаст для своих процессоров, поскольку не все материалы соответствуют гарантийным условиям.