Техноанонсы недели: от складных ноутбуков до рекордно тонких смартфонов

Китайские производители готовят целую серию интересных новинок. Vivo уже 29 мая представит линейку S30 для китайского рынка, включая S30 Pro mini с процессором Dimensity 9400e. Основная модель S30 получит огромный аккумулятор на 6500 мАч, а вся серия будет доступна в четырех цветах: розовом, желтом, синем и черном.

Настоящим технологическим прорывом станет Huawei MateBook Fold Ultimate — 18-дюймовый складной ноутбук, который в сложенном состоянии превращается в компактное 13-дюймовое устройство толщиной всего 14,9 мм. Его двухслойная OLED-панель с частотой ШИМ 1440 Гц и яркостью 1600 нит обещает рекордное качество изображения. При весе 1,16 кг и цене от 1110 долларов этот ноутбук поступит в продажу 6 июня.

Xiaomi тоже не отстает: компания анонсировала 15S Pro с собственным чипсетом Xring O1, изготовленным по 3-нм техпроцессу. Этот процессор с десятиядерной архитектурой уже показал впечатляющие результаты в тестах, обойдя Snapdragon 8 Elite. А в сентябре ожидается выход Xiaomi 16 с Snapdragon 8 Elite 2 и батареей 6800 мАч.

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Технологическая гонка продолжает набирать обороты, и следующие недели обещают быть насыщенными интересными анонсами. От складных ноутбуков до рекордно производительных чипсетов — китайские производители явно не собираются останавливаться на достигнутом.