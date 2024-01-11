Технология масштабирования AMD FSR появится на YouTube и в плеере VLC

AMD объявила о том, что ее технология масштабирования FSR будет доступна на платформах YouTube и VLC, а Fluid Motion Frames выйдет из бета-версии 24 января. Согласно информации от TweakTown, AMD разрабатывает обновление FSR, направленное на видеоконтент, особенно в популярных приложениях, таких как YouTube и VLC. Эти обновления будут включены в программное обеспечение Radeon Adrenalin, а процесс масштабирования видео в настоящее время находится в стадии разработки.

Технология масштабирования видео с использованием FSR станет конкурентом NVIDIA RTX Video Super Resolution, представленной около года назад на выставке CES 2023. Обе технологии предлагают масштабирование видео с использованием искусственного интеллекта и поддерживают различные платформы, такие как YouTube и Twitch. AMD продемонстрировала производительность FSR, увеличив разрешение видео с 720p до 1440p, хотя более подробные сравнения ожидаются в ближайшее время.

Кроме того, AMD планирует интегрировать технологию FSR в медиаплеер VLC, который получит обновление, специфическое для Radeon, в первом квартале 2024 года. VLC уже поддерживает суперразрешение видео NVIDIA RTX, и внедрение FSR добавит конкуренцию в этот сегмент.

24 января технология AMD Fluid Motion Frames выйдет из технической предварительной версии и станет частью основной ветки драйверов. Она предоставляет функцию генерации кадров, увеличивающую частоту кадров, и поддерживает большинство игр DX12 и DX11. Fluid Motion Frames может быть включен через драйверы и предоставляет простой переключатель, что делает его удобным для использования на портативных устройствах и ноутбуках с встроенными графическими процессорами.