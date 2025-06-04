Тест батареи Honor 400 Pro показал заметный прогресс

Мы завершили тестирование автономности и скорости зарядки Honor 400 Pro. Смартфон получил аккумулятор на 5300 мАч (на 100 мАч больше, чем у Honor 200 Pro) с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной на 50 Вт (это меньше, чем 66 Вт у международной версии).

В реальных тестах 400 Pro показал впечатляющий прогресс:

Общее время работы увеличилось почти на 3 часа

В режиме звонков — на 8 часов дольше

Веб-серфинг — +4 часа

Просмотр видео — +3,5 часа

Игры — +40 минут

Однако на фоне конкурентов, таких как Xiaomi 15, результаты выглядят скромнее. Хотя 400 Pro предлагает сбалансированную производительность, до рекордов автономности ему далеко.

Вывод: Honor сделала шаг вперед, но в классе флагманов есть и более выносливые модели.