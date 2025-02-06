Цены на GeForce RTX 50 взлетели: кто сдастся первым — покупатели или производители?

Рынок видеокарт снова переживает ажиотаж: спрос на GeForce RTX 50-й серии превышает предложение, а производители не упускают шанса поднять цены. MSI убрала из ассортимента модели с рекомендованными ценами и теперь предлагает GeForce RTX 5080 Ventus за $1139,99 — на $140 дороже, чем неделю назад. Базовая GeForce RTX 5090 подорожала на $380 и стоит $2379,99. В зависимости от версии доплата к рекомендованной цене достигает $790, а топовая GeForce RTX 5090 Suprim Liquid продаётся за внушительные $2789,99.

Asus тоже не упустила возможность заработать. Самая доступная GeForce RTX 5080 Prime пока продаётся за $999, но это временная скидка, и вскоре цена поднимется до $1264,99. GeForce RTX 5090 ROG Astral LC подорожала ещё сильнее — $3409,99, что на $1409 выше рекомендованной стоимости. Для сравнения, сейчас за такие деньги в рознице можно найти GeForce RTX 5080.

Портал VideoCardz отмечает, что пользователи массово жалуются на ретейлеров, которые ставят двойную наценку или даже больше. В такой ситуации единственный способ повлиять на рынок — не покупать видеокарты по завышенным ценам. Но кто сдастся первым — терпеливые покупатели или производители, готовые ждать, пока геймеры раскошелятся?