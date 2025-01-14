Видеокарты для фанатов аниме: Yeston и Maxsun удивляют дизайном новинок

Две китайские компании, Yeston и Maxsun, решили выйти за рамки стандартных решений, предложив яркие и креативные версии видеокарт. Эти модели рассчитаны на тех, кто любит персонализацию и оригинальность в оформлении своей игровой системы.

Yeston представила свою первую видеокарту новой линейки — Radeon RX 9070 Sakura Atlantis. Этот ускоритель с тремя вентиляторами выполнен в стиле морских глубин. Хотя название Atlantis намекает на что-то инновационное, система охлаждения здесь стандартная воздушная, а не жидкостная. Интересно, что дизайн Sakura Atlantis изначально появился на видеокартах серии RX 7900. По слухам, Yeston готовит собственную версию GeForce RTX 50-й серии, но пока неизвестно, будет ли она оформлена в той же морской тематике.

Компания Maxsun пошла ещё дальше, представив серию видеокарт iCraft AIGA. Центральной фигурой стала героиня в стиле аниме — Cyber Magic Girl Zwei. Несмотря на милое оформление, карта впечатляет размерами: она занимает три слота и оснащена крупной трёхвентиляторной системой охлаждения. Передняя часть устройства выполнена в белом цвете, а на задней панели нанесено изображение аниме-девушки. Maxsun не раскрывает, какая именно модель GeForce RTX 50-й серии использована в серии iCraft AIGA, но есть предположение, что это RTX 5080.

Пока ни Yeston, ни Maxsun не объявили точные даты начала продаж. Обычно такие дизайнерские решения появляются в продаже позже стандартных моделей, так как ориентированы на узкую аудиторию, которая ценит необычный подход. Эти карты — не просто игровой инструмент, а настоящие арт-объекты, способные превратить обычный ПК в стильный и запоминающийся элемент интерьера.