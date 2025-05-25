vivo T4 Ultra: мощный претендент на звание лучшего смартфона среднего класса

Компания vivo, похоже, готовит к выпуску улучшенную версию своего недавно анонсированного T4. Новый T4 Ultra, согласно утечкам, получит серьезный апгрейд по сравнению с базовой моделью. Вместо Snapdragon 7s Gen 3 здесь будет установлен флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9300 (или его специальная версия) — серьезная заявка на производительность в среднем ценовом сегменте.

Устройство получит 6,67-дюймовый pOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Но главный козырь — система камер: основной 50 МП сенсор Sony IMX921 будет дополнен 50 МП перископическим телеобъективом, что обещает отличные возможности для съемки с увеличением.

Ожидается, что смартфон выйдет под управлением FunTouch OS 15 на базе Android 15. Если слухи подтвердятся, vivo T4 Ultra может стать одним из самых интересных предложений в своем классе. Официальный анонс, по данным инсайдеров, может состояться уже в начале июня — осталось совсем немного ждать, чтобы узнать все подробности.