Все что известно о новых умных часах Samsung Galaxy Watch8

Совсем скоро, в начале июля, Samsung представит новые умные часы Galaxy Watch8 вместе со складными смартфонами Z Fold7 и Z Flip7. Судя по последним слухам, главной фишкой Watch8 станет производительный чип Exynos W1000, который уже зарекомендовал себя как один из самых мощных процессоров для носимых устройств.

Exynos W1000, созданный по 3-нм техпроцессу, сочетает четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 и одно мощное Cortex-A78, дополненные графикой Mali-G68 и быстрой памятью LPDDR5. Такой набор обеспечивает Galaxy Watch8 отличную производительность при сохранении автономности.

Особый интерес вызывает возвращение Classic-версии. Рендеры показывают, что Galaxy Watch8 Classic унаследует узнаваемый "скругленный квадратный" дизайн корпуса, похожий на Galaxy Watch Ultra. Ожидается, что обе версии — обычная и Classic — получат одинаковую форму, но разную отделку.

Среди других ожидаемых характеристик:

Размер Classic-версии 46/47 мм с экраном 1,5 дюйма

Толщина корпуса около 14,2 мм

Аккумулятор емкостью 450 мАч

One UI 8 Watch на базе Wear OS 6

Если слухи подтвердятся, Galaxy Watch8 могут стать одними из самых продвинутых умных часов этого года. Осталось дождаться официального анонса, чтобы узнать все детали и цены.