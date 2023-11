Все варианты цветов смартфонов серии Samsung Galaxy S24 появились на качественных рендерах

Ранее в сети появилась информация, что Samsung представит модели Galaxy S24 и Galaxy S24+ в семи разных цветовых вариациях, включая черный оникс, мраморно-серый, кобальтово-фиолетовый, янтарно-желтый, изумрудно-зеленый, оранжевый песчаник и синий сапфир. Теперь, портал PhoneArena, совместно с 3D-художниками создали высококачественные изображения Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra на основе доступных данных. Однако СМИ признали, что эти изображения могут быть результатом различных утечек и могут не точно соответствовать фактическим устройствам, возможны неточности.

По слухам, Galaxy S24 Plus будет немного больше и толще, чем Galaxy S23 Plus, с размерами 158,5 x 75,9 x 7,75 мм. Предполагается, что Galaxy S24 Plus будет оснащен 6,65-дюймовым дисплеем, в то время как S24 получит 6,1-дюймовый экран.

Как сообщалось ранее, серия Samsung Galaxy S24 будет включать три модели. Galaxy S24 Ultra будет использовать процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, в то время как Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут работать на процессоре Exynos 2400, хотя на некоторых рынках могут быть доступны и версии с процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Обе модели S24 и S24+ будут оснащены тройной камерой, включая объективы 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп. Основное различие заключается в разрешении экранов: стандартная модель (S24) получит дисплей FHD (1080P), батарею емкостью 4000 мАч и максимальную мощность зарядки 25 Вт, в то время как S24+ будет иметь дисплей QHD с более высоким разрешением, аккумулятором на 4900 мАч и мощностью зарядки 45 Вт.

Самая продвинутая модель, S24 Ultra, получит дисплей QHD+, рамку из титанового сплава, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку максимальной мощности зарядки 45 Вт и будет предлагаться только с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Что касается камер, S24 Ultra оснащен объективами на 200 Мп + 12 Мп + 50 Мп + 10 Мп.