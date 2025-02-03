Выпущена версия RTX 5080 с подсветкой, спойлером и голосовым помощником

В мире, где производители видеокарт соревнуются за мегагерцы и терафлопсы, Manli пошла другим путём. Новые GeForce RTX 5090D и RTX 5080 Gallardo (Racing) — это не просто мощные ускорители, а настоящие «гоночные болиды» для вашего ПК. Всё благодаря дизайну с гоночными акцентами, встроенному «спойлеру» и даже голосовому управлению подсветкой.

Портал QuasarZone уже успел протестировать RTX 5080 Gallardo (Racing) и разобраться, зачем видеокарте нужен спойлер. Manli называет это DRS — системой снижения сопротивления, как в болидах «Формулы-1». На деле это решётка в задней части карты, которая открывается при нагреве GPU, помогая быстрее отводить горячий воздух. Когда температура нормализуется, решётка закрывается. Весь процесс автоматизирован, и хотя эффективность такого «спойлера» скорее декоративная, выглядит это довольно зрелищно, особенно когда ПК работает на полную.

Но на этом странности не заканчиваются. RTX 5080 Gallardo (Racing) поддерживает голосовое управление RGB-подсветкой. Встроенный микрофон активируется после команды «Hello, Gallardo» — и вы можете менять цвета, выбирать режимы свечения или полностью отключать подсветку. Забавно, что для этого не нужно никакого ПО — всё работает прямо из коробки.

Кроме того, видеокарта оснащена разъёмом USB Type-C, который позволяет подключить её напрямую к материнской плате и управлять подсветкой с помощью встроенных функций Windows.

Manli Gallardo (Racing) — это не просто ещё одна видеокарта с RGB. Это попытка превратить железо в нечто большее, чем просто инструмент для игр. Нужно ли это? Вопрос открытый. Но одно ясно точно: равнодушным такой «гоночный» стиль никого не оставит.