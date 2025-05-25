Xiaomi готовит летний анонс: Mix Flip 2 и мощный Redmi K80 Ultra

Летний сезон обещает быть жарким для поклонников Xiaomi. Сразу три новых устройства — складной Mix Flip 2, флагман Redmi K80 Ultra и игровой планшет — готовятся к презентации в конце июня, как сообщает известный инсайдер Smart Pikachu.

Mix Flip 2: ультратонкий и мощный

Вторая генерация складного смартфона поразит тонкостью — всего 7,6 мм в разложенном состоянии при весе 190 грамм. Устройство получит 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Внутри скрывается топовый Snapdragon 8 Elite, батарея на 5100 мАч с поддержкой 67-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Фотосекцию представят две 50-МП камеры (основная с OIS и сверхширокоугольная), дополненные ИК-портом, NFC и защитой IPX8.

Redmi K80 Ultra: рекордная автономность

Флагманская линейка Redmi продолжает традиции мощных и доступных устройств. K80 Ultra получит огромную батарею на 7500 мАч с функцией обратной зарядки. Вместе с ним дебютирует игровой планшет — оба устройства обещают привлекательное соотношение цены и характеристик.

Глобальные фанаты бренда смогут оценить Mix Flip 2 уже в июле, тогда как K80 Ultra, вероятно, останется эксклюзивом для Китая. Вместо него на международный рынок в третьем квартале 2025 года может выйти слегка измененная версия под названием Xiaomi 15T Pro.