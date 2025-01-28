XR-гарнитура от Samsung появилась на видео — у Apple Vision Pro серьезный конкурент

Совместный проект Samsung и Google по созданию гарнитуры расширенной реальности (XR) под кодовым названием Project Moohan близок к завершению. Об этом рассказал популярный ютубер MKBHD, получивший доступ к прототипу. Внешне устройство напоминает Apple Vision Pro, но предлагает несколько уникальных решений.

Гарнитура оснащена съёмным щитком, крепящимся на магнитах, который защищает глаза от внешнего света. Специальное колесо в задней части корпуса позволяет подстроить посадку, перераспределяя давление — теперь оно приходится в основном на зону бровей, а не на скулы, как у конкурента от Apple. Для взаимодействия с устройством предусмотрены несколько физических элементов управления: кнопка сверху, клавиша громкости слева и сенсорная панель на правом ремешке, которая удобна благодаря приподнятой текстуре. Пока неизвестно, будут ли гарнитура поддерживать контроллеры.

Ключевой особенностью устройства стал съёмный аккумулятор, подключаемый через USB-C. В отличие от Apple Vision Pro, его можно легко заменить без использования инструментов. Блок батареи крепится к кабелю и размещается в кармане пользователя, что снижает нагрузку на голову. Гарнитура работает на платформе Android XR и поддерживает управление жестами. В продемонстрированном интерфейсе можно перемещать окна и изменять их размер, а также использовать магазин Google Play с полноценной поддержкой приложений.

Project Moohan получила глубокую интеграцию с голосовым помощником Google Gemini. Искусственный интеллект не просто отвечает на вопросы, но и помогает управлять гарнитурой: открывает приложения, организует окна и выполняет команды внутри интерфейса. Официальное название и дата выхода устройства пока остаются загадкой, но, судя по всему, Samsung готовит серьёзного конкурента Apple Vision Pro.