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об игре
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge 16.06.2022
Экшен, Аркада, Инди
8.6 454 оценки

MechanicsVoiceOver выпустила озвучку к дополнению Radical Reptiles

Алекс470

Не так давно к игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышло DLC под названием Radical Reptiles, которое добавляет в игру новых игровых персонажей: Мондо Гекко и Мону Лизу (Оба появлялись в сериале 1987 года)

И вот теперь DLC получило русскую озвучку от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver. Мондо озвучил Дмитрий Рыбин, а Мону Регина Ройз

Скачать русификатор можно бесплатно прямо с нашего сайта

Механики пишут:

Недавно всех приятно удивило обновление для TMNT: Shredder's Revenge под названием Radical Reptiles. А сегодня мы объявляем о выпуске обновления нашей русской локализации для данной игры. Налетайте и качайте, ведь нет ничего прекраснее, чем отчерепашить врагов с полноценным русским дубляжем новых героев!
21
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Беккер5443

Молодцы хорошая озвучка 🤙🏿

1
Sider999
Регина Ройз

Кондолиза Райз?

0
SkyraX

текст тоже обновлен под длц?

0
RudeElio

ТОТ СЛУЧАЙ КОГДА ЛУЧШЕ БЫ НЕ ТРОГАЛИ _это ужасно

-3
Wolfenstein

а нормальные игры типа настоящие уже все локализовали что можно на подобный кал расходовать ресурсы?

-20
BLATNOY1

за что платят то и озвучивают.

3
Шмоня Натанзон

А ты заплатил за перевод? Они бесплатно переводят что им нравится а не пассажиру Алеше.

8
dhgydtryjh

Поддерживаю.

-5
Sider999

Поддерживаю человека с Кейном на аве.

-6
Александр Назарко

прежде, чем выделываться - иди и задонать им хотя бы сотку, нищеёб
сам-то даже игры небось не покупаешь, а еще ноешь на фан локализации, которые тоже качаешь бесплатно

0