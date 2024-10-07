MechanicsVoiceOver выпустила озвучку к дополнению Radical Reptiles

Не так давно к игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышло DLC под названием Radical Reptiles, которое добавляет в игру новых игровых персонажей: Мондо Гекко и Мону Лизу (Оба появлялись в сериале 1987 года)

И вот теперь DLC получило русскую озвучку от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver. Мондо озвучил Дмитрий Рыбин, а Мону Регина Ройз

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Механики пишут:

Недавно всех приятно удивило обновление для TMNT: Shredder's Revenge под названием Radical Reptiles. А сегодня мы объявляем о выпуске обновления нашей русской локализации для данной игры. Налетайте и качайте, ведь нет ничего прекраснее, чем отчерепашить врагов с полноценным русским дубляжем новых героев!