MechanicsVoiceOver выпустила озвучку к дополнению Radical Reptiles

Не так давно к игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышло DLC под названием Radical Reptiles, которое добавляет в игру новых игровых персонажей: Мондо Гекко и Мону Лизу (Оба появлялись в сериале 1987 года)
И вот теперь DLC получило русскую озвучку от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver. Мондо озвучил Дмитрий Рыбин, а Мону Регина Ройз
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Механики пишут:
Недавно всех приятно удивило обновление для TMNT: Shredder's Revenge под названием Radical Reptiles. А сегодня мы объявляем о выпуске обновления нашей русской локализации для данной игры. Налетайте и качайте, ведь нет ничего прекраснее, чем отчерепашить врагов с полноценным русским дубляжем новых героев!
Молодцы хорошая озвучка 🤙🏿
Кондолиза Райз?
текст тоже обновлен под длц?
ТОТ СЛУЧАЙ КОГДА ЛУЧШЕ БЫ НЕ ТРОГАЛИ _это ужасно
а нормальные игры типа настоящие уже все локализовали что можно на подобный кал расходовать ресурсы?
за что платят то и озвучивают.
А ты заплатил за перевод? Они бесплатно переводят что им нравится а не пассажиру Алеше.
Поддерживаю.
Поддерживаю человека с Кейном на аве.
прежде, чем выделываться - иди и задонать им хотя бы сотку, нищеёб
сам-то даже игры небось не покупаешь, а еще ноешь на фан локализации, которые тоже качаешь бесплатно