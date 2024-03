Соавтор "Черепашек-ниндзя" помогает в создании мрачного экшена Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Кевин Истмен, один из создателей Черепашек-ниндзя, недавно поговорил с Game Informer о предстоящей видеоигровой адаптации серии комиксов TMNT: The Last Ronin. The Last Ronin - один из самых популярных комиксов о Черепашках-ниндзя, и, вероятно, именно по нему стоит сделать игру, ведь о нем слышало так много людей.

Комикс The Last Ronin - это темная и мрачная история, действие которой происходит в антиутопическом будущем, где все Черепашки, кроме одного, считаются мертвыми. Мы не будем раскрывать, кто это, но если вы не знаете, рекомендую ознакомиться. Комикс добился неожиданного успеха, привлекая как давних поклонников, так и новичков франшизы. Этот успех заставил Paramount, нынешнего владельца TMNT, искать способы расширить историю. Кроме того, нужно было найти способ избежать конфликта с грядущим анимационным фильмом "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов", который ориентирован на более юную аудиторию.

В интервью Game Informer Истмен рассказал некоторые подробности. Видеоигровая адаптация показалась ему идеальным решением, позволяющим передать зрелый тон и темы комикса. Разработкой игры занимается компания Black Forest Games, которая планирует выпустить ее на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Истмен выразил свой энтузиазм по поводу проекта, заявив, что визуальные эффекты, которые он видел, впечатляют и соответствуют исходному материалу.

Истмен, который участвовал в создании нескольких ранних видеоигр по TMNT, считающихся одними из лучших в франшизе, также работает с разработчиками над новой игрой. Он отметил, что поклонники комиксов в восторге, особенно те, кто ценит более зрелый подход к персонажам.

Все, что я видел, мы общались с командой разработчиков, выглядит так, будто некоторые декорации и персонажи сошли прямо со страниц комикса. Так красиво. Так фантастично. И практически все фанаты "Последнего Ронина", с которыми я общался, очень, очень рады: "Мы получим старую версию Черепашек в виде видеоигры!".

Похоже, что эта видеоигра - лишь первый шаг в создании расширенной вселенной Черепашек-ниндзя.