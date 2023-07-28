Соавтор TMNT Кевин Истмен рассказал, как The Last Ronin стал видеоигрой

Кевин Истмен, один из создателей "Черепашек-ниндзя", рассказал о решении разработки игры The Last Ronin, основанный на комиксе 2020 года "Черепашки-ниндзя: Последний Ронин". Разработчик пока неизвестен, но известно, что игра будет схожа с God of War от Santa Monica Studio и сфокусирована на однопользовательском геймплее.
Nickelodeon, который всегда был отличным партнером во всех аспектах (франшизы), не хотел представлять концепцию The Last Ronin широкой публике в виде живого фильма или чего-то, что должно было бы конкурировать с "Черепашками-ниндзя: Погром мутантов" (который будет просто потрясающим). Тогда они сообща пришли к идее создания игры.
В этом случае можно было бы погрузить зрителей во все события "Ронин-верс". Здесь есть всевозможные варианты и моменты... То, что мы видели на данный момент, просто поражает воображение. Это просто феноменально. Они взяли все со страниц комиксов.
События романа "Черепашки-ниндзя: Последний ронин" (The Ninja Turtles: The Last Ronin), выдержанного в тоне и стиле "Темного рыцаря" Фрэнка Миллера, происходят в мрачном будущем, где в живых остался только один брат из семьи черепах.
Анонс ролевой игры с видом от третьего лица The Last Ronin состоялся в конце марта этого года. Как сообщил Даг Розен, вице-президент Paramount Global по играм и новым медиа, не смотря на то, что в игре будет всего один играбельный персонаж, других персонажей можно будет увидеть в эпизодах с флэшбэками.
Черепашками-ниндзя: Погром мутантов" (который будет просто потрясающим)
лол
Сюжетная основа хорошо, ждем реализации
Надеюсь Майки будет читать свой фирменный рэп только хардкорный
Давно пора, атмосфера у черепах может быть ничуть не хуже чем у Бэтмена, а где-то даже лучше. Как представлю Шреддера который рубит всех своих врагов на кусочки, прям 🤤
С этого начались комиксы по ним, дальше филмы и мультсериал 90х.
Думаю дадут выбор перед началом прохождения , мне Майки нравится больше всего , со времен денди , хотелось бы за него погонять.
как понимаю в живых останется мой любимчик микки?)
Скорее всего Рафаэль будет. Он для сольных проэктов больше подходит.
Не, не - тот, с палкой
В The Last Ronin остался в живых Рафаэль.
UPD. Я был не прав. Микеланджело остался в живых.
Мик - последняя черепашка. Просто он носит все повязки и все оружие братьев.
Хмм, реально. Виноват. Прошу прощения за диз. инфу. Почему-то всегда думал, что это Рафаэль.