Соавтор TMNT Кевин Истмен рассказал, как The Last Ronin стал видеоигрой ©

Кевин Истмен, один из создателей "Черепашек-ниндзя", рассказал о решении разработки игры The Last Ronin, основанный на комиксе 2020 года "Черепашки-ниндзя: Последний Ронин". Разработчик пока неизвестен, но известно, что игра будет схожа с God of War от Santa Monica Studio и сфокусирована на однопользовательском геймплее.

Nickelodeon, который всегда был отличным партнером во всех аспектах (франшизы), не хотел представлять концепцию The Last Ronin широкой публике в виде живого фильма или чего-то, что должно было бы конкурировать с "Черепашками-ниндзя: Погром мутантов" (который будет просто потрясающим). Тогда они сообща пришли к идее создания игры.



В этом случае можно было бы погрузить зрителей во все события "Ронин-верс". Здесь есть всевозможные варианты и моменты... То, что мы видели на данный момент, просто поражает воображение. Это просто феноменально. Они взяли все со страниц комиксов.

События романа "Черепашки-ниндзя: Последний ронин" (The Ninja Turtles: The Last Ronin), выдержанного в тоне и стиле "Темного рыцаря" Фрэнка Миллера, происходят в мрачном будущем, где в живых остался только один брат из семьи черепах.

Анонс ролевой игры с видом от третьего лица The Last Ronin состоялся в конце марта этого года. Как сообщил Даг Розен, вице-президент Paramount Global по играм и новым медиа, не смотря на то, что в игре будет всего один играбельный персонаж, других персонажей можно будет увидеть в эпизодах с флэшбэками.