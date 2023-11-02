ФКС России проведёт Международные соревнования среди стран БРИКС по Tekken 7

Продолжение знаменитой серии файтингов Tekken. Сюжет повествует о финальном этапе войны между семьями Мисима и Кадзама. Всё повествование идёт от лица некоего журналиста, который пытается разобраться в истории и причинах давней вражды между родственниками.

Игровой процесс сосредоточен на сражениях 1 на 1, но техническая сторона игры претерпела заметные улучшения. Помимо улучшенной графики и анимации, файтинг получил новые механики и приёмы персонажей, систему детальной персонализации бойцов и полноценную поддержку VR. В игре 30 уникальных персонажей с их неповторимым стилем боя.

Мультиплеер также претерпел некоторые изменения - присутствуют обычные онлайн матчи, рейтинговые матчи и внутриигровые чемпионаты. Из прошлых частей вернулись режимы "Аркада", "Поединок" и "Практика", а также новый режим "Бой с призраками".