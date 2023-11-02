ФКС России проведёт Международные соревнования среди стран БРИКС по Tekken 7

Федерация компьютерного спорта (ФКС) России объявляет о проведении Международных соревнований среди стран БРИКС по Tekken 7. Матчи турнира пройдут 11 и 12 ноября 2023 года в LAN‑формате на площадке VK Play Арена (Дмитровское ш., 27, к1). 11 ноября соревнования для зрителей будет доступны в онлайн-формате, 12 ноября будет финал со зрителями.
В соревнованиях примут участие игроки из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки — по два человека от каждой страны. Конкуренцию международным киберспортсменам составят члены сборной России по компьютерному спорту.
Четыре финалиста разделят между собой призовой фонд в ₽1,5 млн. Кроме матчей зрителей ждёт много активностей, включая фриплей-зону с консолями Playstation 5 и турнир среди гостей по Mortal Kombat 11 с призовым фондом в ₽50 тысяч. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться.
Зрители смогут посмотреть на матчи и поддержать любимых киберспортсменов. Помимо захватывающих матчей их ждут фриплей зона с консолями Playstation 5 и настольными играми, косплееры, художники-скетчеры и турнир среди гостей по Mortal Kombat 11 с призовым фондом в 50 000 рублей.....
Хотел как зритель надрать им жопы в теккен.... А они мортал комбат 11 дают... чет не понял смысла
Смотреть то где можно будет? На твиче все соревновательные трансляции по теккену идут
Там же написано, вк плей арена, значит, скорее всего, на вк плей
Международные! БУГАГА