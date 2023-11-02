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Tekken 7 02.06.2017
8.1 750 оценок

ФКС России проведёт Международные соревнования среди стран БРИКС по Tekken 7

KoRnEr

Федерация компьютерного спорта (ФКС) России объявляет о проведении Международных соревнований среди стран БРИКС по Tekken 7. Матчи турнира пройдут 11 и 12 ноября 2023 года в LAN‑формате на площадке VK Play Арена (Дмитровское ш., 27, к1). 11 ноября соревнования для зрителей будет доступны в онлайн-формате, 12 ноября будет финал со зрителями.

В соревнованиях примут участие игроки из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки — по два человека от каждой страны. Конкуренцию международным киберспортсменам составят члены сборной России по компьютерному спорту.

Четыре финалиста разделят между собой призовой фонд в ₽1,5 млн. Кроме матчей зрителей ждёт много активностей, включая фриплей-зону с консолями Playstation 5 и турнир среди гостей по Mortal Kombat 11 с призовым фондом в ₽50 тысяч. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
SHAKE IT Channel

Зрители смогут посмотреть на матчи и поддержать любимых киберспортсменов. Помимо захватывающих матчей их ждут фриплей зона с консолями Playstation 5 и настольными играми, косплееры, художники-скетчеры и турнир среди гостей по Mortal Kombat 11 с призовым фондом в 50 000 рублей.....

Хотел как зритель надрать им жопы в теккен.... А они мортал комбат 11 дают... чет не понял смысла

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Смотреть то где можно будет? На твиче все соревновательные трансляции по теккену идут

-1
ckott4

Там же написано, вк плей арена, значит, скорее всего, на вк плей

1
UnRus

Международные! БУГАГА

-5