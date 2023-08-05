Bandai Namco случайно раскрыла двух неанонсированных персонажей Tekken 8 ©

Компания Bandai Namco Europę, вероятно, случайно, представила еще двух пока неанонсированных персонажей Tekken 8 на официальном сайте, который был обновлен и удален вскоре после этого проступка, но достаточно поздно, чтобы многие успели на него взглянуть.

Проблема довольно иронична, поскольку сама компания Bandai Namco в последнее время жестко противостоит утечкам и даже спекуляциям относительно состава Tekken 8, объясняя это тем, что сбор данных является проблемой как для команд, так и для издателей, стремящихся сохранить конфиденциальность информации.

По сути, на официальном сайте Tekken 8, принадлежащем Bandai Namco Europe, появилась информация о двух еще не анонсированных персонажах - Азучене и Рейвен. Учитывая источник информации, можно считать ее весьма интересной, а возвращение Рейвена - особенно желанным для поклонников серии.