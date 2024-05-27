Лидия Собеска во всей красе в новом геймплейном трейлере файтинга Tekken 8

Компания Bandai Namco представила новый трейлер после запуска Tekken 8. В трейлере рассказывается о ранее анонсированном DLC-бойце Лидии Собеске. В трейлере показаны ее характер и боевой стиль, а также подтверждена дата выхода игры — лето 2024 года.
Еще два DLC-бойца запланированы на осень и зиму этого года.
Tekken 8 - последняя часть легендарной файтинг-франшизы от Bandai Namco. В этой части продолжается сага об истории семьи Мисима и битве на турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, станет лучшим на этом турнире.
Tekken 8 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Игра разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров по всему миру.
ок эту тоже скипаем
ок а кого же ты хочешь?
Героиня всех пенсионеров? :)))