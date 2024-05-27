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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 480 оценок

Лидия Собеска во всей красе в новом геймплейном трейлере файтинга Tekken 8

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco представила новый трейлер после запуска Tekken 8. В трейлере рассказывается о ранее анонсированном DLC-бойце Лидии Собеске. В трейлере показаны ее характер и боевой стиль, а также подтверждена дата выхода игры — лето 2024 года.

Еще два DLC-бойца запланированы на осень и зиму этого года.

Tekken 8 - последняя часть легендарной файтинг-франшизы от Bandai Namco. В этой части продолжается сага об истории семьи Мисима и битве на турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, станет лучшим на этом турнире.

Tekken 8 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Игра разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров по всему миру.

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3
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Анна Кранцове

ок эту тоже скипаем

1
DmRubalko

ок а кого же ты хочешь?

0
Sidorovich12
Лидия Собеска

Героиня всех пенсионеров? :)))

1