Майк Тайсон станет ведущим панели Tekken 8 на Comic-Con ©

Компания Bandai Namco объявила о том, что легенда бокса Майк Тайсон выступит в качестве ведущего панели Tekken 8 на San Diego Comic-Con под названием "Искусство боя".

К Тайсону присоединятся суперзвезда WWE Ксавье Вудс и чемпионка ММА Крис Киборг, а также режиссер Tekken 8 Кацухиро Харада и продюсер Майкл Мюррей, сообщается в пресс-релизе.

Панель состоится в пятницу и будет проходить целый час в конференц-центре Сан-Диего. Согласно вышеупомянутому пресс-релизу, темой дискуссии станет изображение боевых приемов в играх, а также то, как реальные бои и игры развивались параллельно. По мнению Bandai Namco, игра Tekken 8 как нельзя лучше подходит для изучения этого феномена, поскольку ее бойцы "используют разнообразные стили, основанные на более чем 21 реальном боевом искусстве".

В ходе дискуссии каждый участник поделится "личными историями" из своей карьеры, рассказывая о своем опыте как реальных боев, так и боев в видеоиграх.

По словам представителей Bandai Namco, присутствие Тайсона и Вудса привносит в дискуссию "игровой авторитет": Тайсон - "один из первых профессиональных спортсменов, ставший лицом файтинга", а Вудс имеет игровой YouTube-канал с более чем 2,4 млн. подписчиков.

По словам представителей Bandai Namco, в ходе дискуссии будут показаны "незабываемые истории боев и незабываемые моменты". Будет ли среди этих историй Харада в очередной раз высмеивать Эммануэля Макрона за его взгляды на насилие в видеоиграх, пока неизвестно.

Tekken 8 - это последняя игра в давно известной франшизе Tekken. В ней вернутся такие любимцы фанатов, как Пол Феникс, Джин Казама и Маршалл Ло.

Дата выхода игры пока не объявлена, но закрытое бета-тестирование начнется в конце этой недели. После запуска Tekken 8 будет выпущена для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.