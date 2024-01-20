Освободите место! Размер Tekken 8 на PS5 составит более 80 ГБ

26 января игроки наконец-то получат доступ к продолжению истории Tekken 7, поэтому неплохо бы узнать размер Tekken 8, который выйдет на PS5, Xbox Series и PC. Согласно данным аккаунта PlayStation Game Size, для установки файтинга необходимо как минимум 80 ГБ свободного пространства на SSD.
Эта цифра может измениться в ближайшие дни, так как речь идет о версии 1.001.001 игры, собранной и готовящейся к выходу под лейблом издателя Bandai Namco. Осталось совсем немного времени, чтобы подтвердить то, что сообщил PlayStation Game Size, учитывая четыре дня, которые отделяют нас от предварительной загрузки которая запланирована на 23 января.
Кроме того, опасаясь возможных эпилептических припадков у игроков, продюсер Tekken 8 подтвердил исключение функции доступности из игры. По словам самого Кацухиро Харады, проблема была решена внутри компании, и фильтр не будет присутствовать в финальной версии игры, которая выйдет 26 января.
Когда МК за 100гб весит,там хотя бы виден графен.Текенн до сих пор выглядит как игра для ps3 только в высоком разрешении.
нормально так 80 гигов
Игры уже давно под 100 занимают, с добрым утром
И самое главное там про тупо не ужата игра.
Так 7 весит не многим меньше, если не больше. С 23 диски на складах, так что подвиг на электронную версию.