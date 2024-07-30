Продюсер Tekken Кацухиро Харада сетует на отсутствие 3D-файтингов

В своих социальных сетях Кацухиро Харада, продюсер франшизы Tekken, посетовал на отсутствие конкурентоспособных 3D-файтингов, поскольку большая часть рынка сейчас состоит исключительно из 2D-игр. Отвечая фанату, заметившему, что с момента выхода Virtua Fighter 5 прошло 19 лет, Харада прокомментировал как раз тот факт, что в настоящее время нет 3D-файтингов, которые могли бы бросить вызов Tekken 8 на рынке.
19 лет [с момента выхода Virtua Fighter 5]... Неудивительно, на сколько я постарел. И вот уже много лет все, что анонсируется, - это 2D-файтинги, неважно, это совершенно новые игры или пронумерованные. Тот факт, что нет конкурирующих 3D-файтингов, меня просто удручает.
На сегодняшний день Tekken - практически один из последних оставшихся 3D-файтингов, а такие давние серии, как Virtua Fighter, Soul Calibur и Dear or Alive, уже долгое время «лежат на полке» где-нибудь подальше.
В прошлом месяце Харада заявил, что франшиза Soul Calibur еще может вернуться, так как в Bandai Namco есть заинтересованные в ней люди. Однако для того, чтобы эти люди собрались вместе, должна представиться возможность.
Необходимо понимать, что продюсер говорит не о визуальной составляющей, а о стиле 3D-боев, в которых игроки получают больше возможностей для перемещения по локациям, чем в 2D-играх наподобие Street Fighter и Mortal Kombat, за счет добавления оси Z.
Смешно смотреть на все эти 2d файтинги с персонажами, ведущими перестрелку с разных концов арены и прыгающими как макаки по всему экрану, в надежде начать комбо. Сидят в своих двух плоскостях и боятся что-то изменить
и еще присутствует обязательный хитлаг (ну или как оно там называется, когда вся картинка замирает) при ударах, из-за чего 2д бои выглядят как натуральное слайдшоу
Пожаловаться бы на мудака этого, что Теккены столько лет на пк не выходили.
Про Soul Calibur 6 видать забыл. Но да - 3д файтосов мало.
был 3д файтинг в своё время и даже хороший - мк назывался.
ну это не рпг с открытым миром,интересными квестами и не линейным сюжетом,и не шутеры с множеством врагов и экшеном,файтинги чисто с друганами рубится под пиво или всякие соревы устраивать,жанр не особо интересный,из файтингов нравится только муген с модами,так как там сотни и тысячи бойцов,от терминатора и чужого до гомера из симпсонов и картмана из юп.
Рпг с открытым миром и интересными квестами, ни одной такой не знаю. Все квесты в открытом мире это 100500 баз разбойников и 100500 бесполезных сундков