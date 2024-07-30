Продюсер Tekken Кацухиро Харада сетует на отсутствие 3D-файтингов

В своих социальных сетях Кацухиро Харада, продюсер франшизы Tekken, посетовал на отсутствие конкурентоспособных 3D-файтингов, поскольку большая часть рынка сейчас состоит исключительно из 2D-игр. Отвечая фанату, заметившему, что с момента выхода Virtua Fighter 5 прошло 19 лет, Харада прокомментировал как раз тот факт, что в настоящее время нет 3D-файтингов, которые могли бы бросить вызов Tekken 8 на рынке.

19 лет [с момента выхода Virtua Fighter 5]... Неудивительно, на сколько я постарел. И вот уже много лет все, что анонсируется, - это 2D-файтинги, неважно, это совершенно новые игры или пронумерованные. Тот факт, что нет конкурирующих 3D-файтингов, меня просто удручает.

На сегодняшний день Tekken - практически один из последних оставшихся 3D-файтингов, а такие давние серии, как Virtua Fighter, Soul Calibur и Dear or Alive, уже долгое время «лежат на полке» где-нибудь подальше.

В прошлом месяце Харада заявил, что франшиза Soul Calibur еще может вернуться, так как в Bandai Namco есть заинтересованные в ней люди. Однако для того, чтобы эти люди собрались вместе, должна представиться возможность.

Необходимо понимать, что продюсер говорит не о визуальной составляющей, а о стиле 3D-боев, в которых игроки получают больше возможностей для перемещения по локациям, чем в 2D-играх наподобие Street Fighter и Mortal Kombat, за счет добавления оси Z.