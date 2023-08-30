Разработчик рассказал, как файтинг Tekken 8 будет использовать мощность PlayStation 5 ©

В начале следующего состоится выход Tekken 8, который станет прямым продолжением знаменитой серии файтингов Tekken от Bandai Namco. Новая игра впервые для серии будет использовать графический движок Unreal Engine 5 и по сравнению с Tekken 7 игре будет совершенно новая визуальная составляющая. Во многом такая инновация стала возможной благодаря консолям нового поколения. Ключевой разработчик файтинга в недавнем интервью рассказал, как Tekken 8 будет использовать их возможности, в частности консоли PlayStation 5.

Директор Tekken 8 Кохей Икеда отмечает, что в Tekken 8 созданы полностью новые модели игровых персонажей с высоким разрешением. Новый движок игры и мощности современных консолей позволили разработчикам передать такие мелкие детали, как стекающие по коже капли воды и едва заметные движения волос, а также сокращение мышц.

Команда Bandai Namco стремилась воссоздать все тонкости человеческого тела, включая пот и структуру мышц. Производительность PlayStation 5 позволила разработчикам реализовать естественное поведение тела персонажей и даже создать детализированный костяной скелет, который используется для движения всех персонажей. Визуально это может быть не очень заметно, но именно благодаря такой точной системе в игру стало возможным добавить отображение кровеносных сосудов, напряжение в мышцах и покраснения участков кожи от ударов. Все это отображается в реальном времени и реагирует на происходящее во время сражения, где также отображаются другие визуальные эффекты.

Эти эффекты позволяют добиться большей реалистичности и погружения в игровой процесс. Передовые визуальные эффекты достигаются благодаря плавной частоте 60 кадров в секунду, полностью использующей вычислительную мощность GPU PS5.

Кроме этого, файтинг будет использовать фирменную тактильную отдачу контроллера PlayStation 5 и 3D-звук. По словам Икеда, все кат-сцены в сюжетном режиме игры выполнены в форме 7.1.4ch, что позволяет динамически связать звук и кадры на экране, что выводит передачу звука на новый уровень.

Выход Tekken 8 состоится 26 января 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.