Состоялся релиз игры Tekken 8

Сегодня ночью состоялся официальный релиз игры Tekken 8. Игра получила высокие оценки критиков - на Metacritic и Opencritic средний балл составляет 90 баллов от критиков. Как и обещал продюсер игры, Кацухиро Харада, Tekken 8 не была защищена на PC никакой защитой - игру уже выложила в сеть группа RUNE.
Tekken 8 рассказывает о Джине Казаме и его союзниках, которые должны остановить Кадзую Мисиму и его миссию по переписыванию мира. Джину также приходится бороться со своими силами Дьявола, хотя из них получается забавный игровой персонаж.
Tekken 8 уже доступна для Xbox Series X/S, PS5 и PC.
о, без DRM, прикольно
тогда в пиратку поиграл позже, а то ценник в 4200р за базовую копию просто капец
Сейчас цены на игры неадекватными стали...
Всё радует,кроме моделей женских персонажей. Просто пластиковые куклы с одинаковыми телами. Буду ждать модов. А сама игра огонь конечно