Tekken 8
7.5 71 оценка

Создатель Tekken наконец-то смог купить себе PS5

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Gruz_
Новости

Руководителю одного из проектов Bandai Namco наконец-то удалось купить PlayStation 5 после долгого пребывания в "онлайн-очереди" на сайте Sony. Кацухиро Харада, главное лицо серии игр Tekken, поделился со своими подписчиками в Twitter, что ему удалось приобрести консоль.

Наконец-то у меня появилась собственная PlayStation 5.
Наконец-то ее можно купить нормально...

Накануне анонса Tekken 8 в сентябре прошлого года Харада поделился забавным моментом с представителями Sony и Bandai Namco, в котором он сказал, что ему пока не удалось приобрести собственную консоль. Сотрудники Sony были в восторге от анонса игры, а Харада пошутил, что он еще не смог купить PS5.

Теперь Харада стал ярким примером того, что ситуация с запасами PS5 значительно улучшилась. Остается надеяться, что все больше геймеров получат возможность приобрести свою долгожданную консоль.

Tekken 8 до сих пор не имеет даты выхода. Игра была анонсирована для PS5, Xbox Series и PC.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
JohnTornton

потребовалось 7 частей выпустить, чтобы накопить, красавчик! горжусь! теперь сможет в 8 поиграть

6
dreamevil2067

Ахинея какая то

Это примерно то же самое что создатель пс5 наконец то смог купить себе пс5

4
JohnTornton

создатель пс5 наконец то смог себе купить теккен

3
Staphylococcus XX

Создатель Tekken наконец-то смог купить себе PS5, но на новых штанах, увы,уже пришлось сэкономить.

3
Jarvis666

Бедный чел, пришлось в очереди стоять. А вот приехал бы к нам, смог бы взять ps 5 в ДНСе, в любой день, без очереди))

3
TAPAKAH222

Они делают игры под консоли, которых у них нет. Понятно...

2
Protocol10

многие люди пека не могут нормальный купить, сидят на ржавых ведрах с гэтеикс 1060

0