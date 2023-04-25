Руководителю одного из проектов Bandai Namco наконец-то удалось купить PlayStation 5 после долгого пребывания в "онлайн-очереди" на сайте Sony. Кацухиро Харада, главное лицо серии игр Tekken, поделился со своими подписчиками в Twitter, что ему удалось приобрести консоль.
Наконец-то у меня появилась собственная PlayStation 5.
Наконец-то ее можно купить нормально...
Накануне анонса Tekken 8 в сентябре прошлого года Харада поделился забавным моментом с представителями Sony и Bandai Namco, в котором он сказал, что ему пока не удалось приобрести собственную консоль. Сотрудники Sony были в восторге от анонса игры, а Харада пошутил, что он еще не смог купить PS5.
Теперь Харада стал ярким примером того, что ситуация с запасами PS5 значительно улучшилась. Остается надеяться, что все больше геймеров получат возможность приобрести свою долгожданную консоль.
Tekken 8 до сих пор не имеет даты выхода. Игра была анонсирована для PS5, Xbox Series и PC.
потребовалось 7 частей выпустить, чтобы накопить, красавчик! горжусь! теперь сможет в 8 поиграть
Ахинея какая то
Это примерно то же самое что создатель пс5 наконец то смог купить себе пс5
создатель пс5 наконец то смог себе купить теккен
Создатель Tekken наконец-то смог купить себе PS5, но на новых штанах, увы,уже пришлось сэкономить.
Бедный чел, пришлось в очереди стоять. А вот приехал бы к нам, смог бы взять ps 5 в ДНСе, в любой день, без очереди))
Они делают игры под консоли, которых у них нет. Понятно...
многие люди пека не могут нормальный купить, сидят на ржавых ведрах с гэтеикс 1060