Создатель Tekken наконец-то смог купить себе PS5 ©

Руководителю одного из проектов Bandai Namco наконец-то удалось купить PlayStation 5 после долгого пребывания в "онлайн-очереди" на сайте Sony. Кацухиро Харада, главное лицо серии игр Tekken, поделился со своими подписчиками в Twitter, что ему удалось приобрести консоль.

Наконец-то у меня появилась собственная PlayStation 5.

Наконец-то ее можно купить нормально...

Накануне анонса Tekken 8 в сентябре прошлого года Харада поделился забавным моментом с представителями Sony и Bandai Namco, в котором он сказал, что ему пока не удалось приобрести собственную консоль. Сотрудники Sony были в восторге от анонса игры, а Харада пошутил, что он еще не смог купить PS5.

Теперь Харада стал ярким примером того, что ситуация с запасами PS5 значительно улучшилась. Остается надеяться, что все больше геймеров получат возможность приобрести свою долгожданную консоль.

Tekken 8 до сих пор не имеет даты выхода. Игра была анонсирована для PS5, Xbox Series и PC.