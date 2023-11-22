Стали известны системные требования к ПК Tekken 8

Bandai Namco раскрыла официальные системные требования Tekken 8 для ПК в Steam. И подготовьте свои твердотельные и жесткие диски, так как для игры потребуется 100 ГБ свободного места.
Для запуска этого предстоящего файтинга геймерам на ПК потребуется как минимум Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600 с 8 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce GTX 1050Ti или AMD Radeon R9 380X.
Bandai Namco рекомендует использовать Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ памяти. Разработчики также указали Nvidia GeForce RTX 2070 и AMD Radeon RX 5700 XT в качестве рекомендуемых графических процессоров.
Интересно отметить, что, по данным Bandai Namco, частота кадров в игре может падать, когда в фоновом режиме работают другие приложения. Это относится к нескольким играм, а не только к Tekken 8. Тем не менее, мы впервые видим, что это включено в требования игры к ПК.
Tekken 8 выйдет в январе 2024 года и не будет использовать технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-Bit
- Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X
- DirectX: версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 100 ГБ
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-Bit
- Процессор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 100 ГБ
100 Гигов уже на файтинг надо...жуть.
уже пять лет как
МК11 и Tekken 7 тоже по 100 гиг
косметика скорей всего
если многое вырезать и другое оптимизировать, то объём бы вряд ли превышал 20 Гб
можно не вырезать и переработать и будет 50.
теккен 7 стал занимать 80 гигов после двух лет обновлений, и ростер 7ки со всеми длс сильно выше, чем мы получим на старте 8й части. Так что глупо сравнивать эти игры.
Ну по божески вроде)
Для файтинга, сделанного на движке Unreal Engine 5, это очень демократичные системные требования. Видимо оптимизон завезут!
Ага, вместе с патчем первого дня)
Для патчей уже было 3 збт.
В минималках Рязань 1600 ,а в рекомендованных 2600...ясно понятно )