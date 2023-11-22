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Tekken 8 26.01.2024
7.7 121 оценка

Стали известны системные требования к ПК Tekken 8

monk70
Новости

Bandai Namco раскрыла официальные системные требования Tekken 8 для ПК в Steam. И подготовьте свои твердотельные и жесткие диски, так как для игры потребуется 100 ГБ свободного места.

Для запуска этого предстоящего файтинга геймерам на ПК потребуется как минимум Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600 с 8 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce GTX 1050Ti или AMD Radeon R9 380X.

Bandai Namco рекомендует использовать Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ памяти. Разработчики также указали Nvidia GeForce RTX 2070 и AMD Radeon RX 5700 XT в качестве рекомендуемых графических процессоров.

Интересно отметить, что, по данным Bandai Namco, частота кадров в игре может падать, когда в фоновом режиме работают другие приложения. Это относится к нескольким играм, а не только к Tekken 8. Тем не менее, мы впервые видим, что это включено в требования игры к ПК.

Tekken 8 выйдет в январе 2024 года и не будет использовать технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.

Системные требования

Минимальные:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10 64-Bit
    • Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
    • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X
    • DirectX: версии 12
    • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
    • Место на диске: 100 ГБ

Рекомендованные:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10 64-Bit
    • Процессор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600
    • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
    • DirectX: версии 12
    • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
    • Место на диске: 100 ГБ
28
12
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 12
Ваш комментарий
PaulX

100 Гигов уже на файтинг надо...жуть.

8
Omneix

уже пять лет как

3
хренагу6ка

МК11 и Tekken 7 тоже по 100 гиг

3
AGS37

косметика скорей всего
если многое вырезать и другое оптимизировать, то объём бы вряд ли превышал 20 Гб

-3
jax baron AGS37

можно не вырезать и переработать и будет 50.

0
Spuner337 хренагу6ка

теккен 7 стал занимать 80 гигов после двух лет обновлений, и ростер 7ки со всеми длс сильно выше, чем мы получим на старте 8й части. Так что глупо сравнивать эти игры.

0
vizas101

Ну по божески вроде)

3
Strong Steel

Для файтинга, сделанного на движке Unreal Engine 5, это очень демократичные системные требования. Видимо оптимизон завезут!

2
Viranovski

Ага, вместе с патчем первого дня)

0
Indigo Night Viranovski

Для патчей уже было 3 збт.

0
VIGITAL ART

В минималках Рязань 1600 ,а в рекомендованных 2600...ясно понятно )

0