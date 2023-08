Tekken 8 подтверждает свое участие в Gamescom Opening Night Live ©

Список подтвержденных игр об участии на Gamescom Opening Night Live которой продолжает пополняться, и теперь к нему присоединилась еще одна новинка. Глава Tekken Кацухиро Харада и продюсер и ведущий Gamescom ONL Джефф Кили подтвердили, что Tekken 8 будет показана на Gamescom Opening Night Live завтра, 22 августа.



Gamescom ONL обещает быть насыщенным шоу. Мероприятие, которое продлится около двух часов, будет посвящено информации ряда предстоящих релизов. Помимо Tekken 8, в этот список входят такие игры, как Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Black Myth: Wukong, Lords of the Fallen, Call of Duty: Modern Warfare 3, Sonic Superstars и другие.



Выход Tekken 8 для PS5, Xbox Series X/S и ПК намечен на апрель 2024 года. Конкретная дата выхода пока не объявлена, но будем надеяться, что это изменится на завтрашнем мероприятии.