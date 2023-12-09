Олдскульная стратегия в реальном времени Tempest Rising выйдет в 2024 году

У нас плохие новости для игроков, заинтересованных в Tempest Rising, стратегии в реальном времени в духе серии Command & Conquer. Оказывается, ждать выпуска придется очень долго.
- Изначально премьера должна была состояться в этом году, но создатели объявили, что это невозможно и игра выйдет только в 2024 году.
- Впрочем, у авторов есть веская причина для задержки релиза. Демоверсия, которая некоторое время назад была доступна в Steam, оказалась весьма популярной, и благодаря ей разработчики получили ряд ценных отзывов от игроков. На их основе они хотят внести ряд изменений, чтобы сделать игру лучше, а на это просто необходимо время.
- Разработчики также сообщили, что у них запланированы дальнейшие тесты, а также видеоролики, знакомящие с различными аспектами проекта, в том числе с доступными в игре юнитами.
Напомним, что Tempest Rising выходит исключительно на PC. Демоверсия все еще доступна в Steam, так что вы можете сами оценить, в каком направлении движется проект.
Tempest Rising сильно напоминает серию Command & Conquer, как в плане геймплея, так и в плане атмосферы. Именно поэтому поклонники серии были рады, когда в октябре было объявлено, что среди композиторов будет Фрэнк Клепаки, автор музыки ко многим классическим играм студии Westwood.
Очень ждуууу!!!!
Надеюсь это выстрел... а не холстой пердёж.
Главное чтоб не Выстрел в Ху*!
Аха.
Так 24 или в 25!?
Тема, ждем
Stormagte, Tempest Rising - хорошие возвращения RTS) пока майки крутят у виска что же длать с вселенной Starcraft)
Значит не придется ждать.
Я понимаю в детстве там да ну и там как бы можно ну вы понимаете. А у меня работа, дом, запои. Я буду что то ждать? Рассмешили.