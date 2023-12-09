Олдскульная стратегия в реальном времени Tempest Rising выйдет в 2024 году

Игра является классическим представителем жанра стратегии в реальном времени, в котором вы можете почувствовать себя создателем судьбы целых народов. Она посвящена альтернативной истории современности, где после ядерной катастрофы на Земле разразилась борьба за выживание между тремя непохожими друг на друга фракциями. Каждая из них имеет свои особенности, технологии и тактики.

Вам необходимо строить базу, добывать ресурсы, командовать армией и сражаться с противниками на разнообразных картах с нейтральными объектами и жителями. Игра также предлагает вам окунуться в две одиночные кампании, в каждой из которых вас ждёт 15 миссий.