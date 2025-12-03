В Tempest Rising добавили третью играбельную фракцию

Стратегия в реальном времени Tempest Rising получила обновление Superior Firepower, добавляющее третью игровую фракцию и супероружие. Теперь фракция Вети наконец-то в руках игроков благодаря открытой тестовой версии, и у вас есть целых две недели, чтобы опробовать их и отправить отзыв. Пока что опробовать их можно до 15 декабря.

Вети — секретная третья фракция в Tempest Rising, появляющаяся в середине кампании. В истинном стиле StarCraft, это древняя, технологически развитая инопланетная цивилизация, которая когда-то использовала темпест для порабощения человечества, а затем исчезла под землёй тысячи лет назад после восстания. Slipgate решила не добавлять их в качестве игровой фракции на старте, чтобы сосредоточиться на остальной части игры.

Владельцы Tempest Rising могут опробовать Вети в схватках, пользовательских играх и быстрой многопользовательской игре через общедоступную тестовую ветку игры. Игра за них сильно отличается от двух других фракций, GDF и Tempest Dynasty, поскольку они используют подчинение противника и священные жертвы для укрепления своих сил. В настоящее время в их составе девять зданий, семь единиц техники, шесть пехотных подразделений, пять воздушных подразделений, пять оборонительных сооружений и пять специалистов.