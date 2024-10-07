ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Temple of the Green Moon 2025 г.
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
6.6 8 оценок

Храм Зеленой Луны: обновление демоверсии уже в Steam

Olkon Games
Новости

Некоторые игроки отметили размеренный темп демоверсии. Но мы в целом рассматривали ее как демонстрацию механик: основная игра будет другой. В любом случае, чтобы порадовать вас, мы добавили динамики в текущую версию демо.

Список обновлений уже ждет вас в Steam:

Интерфейс:

  • в главном меню добавлена памятка туриста
  • в настойках изменены настройки графики
  • добавлено отключение субтитров

Контент:

  • добавлен еще один монстр и сражение с ним
  • добавлен еще один призрак
  • добавлены новые звуки, скорректированы прежние звуки
  • добавлены анимированные пауки на паутине на локациях
  • исправлены некоторые текстуры
  • уменьшено время лута рюкзаков
  • расширены безопасные зоны
  • добавлено открывание/закрывание сундука
  • подкорректированы эффекты при гибели персонажа

Ошибки:

  • исправлена возможная ошибка при лута рюкзака с разряженным фонариком

P.S. Сборка уже загружена в VK Play, осталось пройти несколько проверок. Попробовать новую демку можно здесь:

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий