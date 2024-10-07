Храм Зеленой Луны: обновление демоверсии уже в Steam

Некоторые игроки отметили размеренный темп демоверсии. Но мы в целом рассматривали ее как демонстрацию механик: основная игра будет другой. В любом случае, чтобы порадовать вас, мы добавили динамики в текущую версию демо.
Список обновлений уже ждет вас в Steam:
Интерфейс:
- в главном меню добавлена памятка туриста
- в настойках изменены настройки графики
- добавлено отключение субтитров
Контент:
- добавлен еще один монстр и сражение с ним
- добавлен еще один призрак
- добавлены новые звуки, скорректированы прежние звуки
- добавлены анимированные пауки на паутине на локациях
- исправлены некоторые текстуры
- уменьшено время лута рюкзаков
- расширены безопасные зоны
- добавлено открывание/закрывание сундука
- подкорректированы эффекты при гибели персонажа
Ошибки:
- исправлена возможная ошибка при лута рюкзака с разряженным фонариком
P.S. Сборка уже загружена в VK Play, осталось пройти несколько проверок. Попробовать новую демку можно здесь:
пошли вон
Что за проплаченные высеры?
он и так на зарплате это акк разрабов)
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