Храм Зеленой Луны: обновление демоверсии уже в Steam

Некоторые игроки отметили размеренный темп демоверсии. Но мы в целом рассматривали ее как демонстрацию механик: основная игра будет другой. В любом случае, чтобы порадовать вас, мы добавили динамики в текущую версию демо.

Список обновлений уже ждет вас в Steam:

Интерфейс:

в главном меню добавлена памятка туриста

в настойках изменены настройки графики

добавлено отключение субтитров

Контент:

добавлен еще один монстр и сражение с ним

добавлен еще один призрак

добавлены новые звуки, скорректированы прежние звуки

добавлены анимированные пауки на паутине на локациях

исправлены некоторые текстуры

уменьшено время лута рюкзаков

расширены безопасные зоны

добавлено открывание/закрывание сундука

подкорректированы эффекты при гибели персонажа

Ошибки:

исправлена возможная ошибка при лута рюкзака с разряженным фонариком

P.S. Сборка уже загружена в VK Play, осталось пройти несколько проверок. Попробовать новую демку можно здесь: