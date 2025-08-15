ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.2 50 оценок

Студия Olkon Games отмечает релиз "Храма Зеленой Луны"

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Олег Коноваленко, руководитель студии Olkon Games:

2 года разработки Храма Зеленой Луны позади.
Мало кто знает чего мне это стоило!

Одной рукой я проводил совещания по моей оконной компании Олкон, в то время как другой рукой я занимался геймдизайном игры, координировал работу команды, придумывал геймплей, тестировал и постоянно правил. Как у меня получилось все это совмещать?! Отличный вопрос!

По моим подсчетам, только на тесты я потратил несколько сот часов. Не спрашивайте где я находил время. Видимо, когда что-то правда любишь - время найдешь всегда!

Я потратил личные деньги на создание этой игры, полностью взял на себя финансирование и бесконечно рад, что сделал это! Путь - это и есть награда. В моем случае работа над игрой - это настоящая радость.

Вся команда Olkon Games - молодцы! Ребята, просто знайте - вы все лучшие!!! Мне было очень приятно работать вместе.

2 года крутой работы, творчества и создания своей вселенной.
Но, это только начало! Впереди - релиз в Steam, затем патчи игры, затем добавление контента, а затем (кто знает) возможно и DLC.

Что будет делать студия дальше? Сейчас весь упор на шлифовку игры, добавление ачивок и (как выше написал) релиз в Steam. Затем подготовка игры для портирования на Xbox и Playstation. Cперва хочу сосредоточиться на этих целях, а чуть позже расскажу про наши дальнейшие планы.

Спасибо всем, кто верил и поддерживал! Храм Зеленой Луны - это второй проект студии Olkon Games (первый Liber и DLC Liber prologue) Наша история только начинается.

Только вперед!

P.S. Так как наша команда находится в разных городах и просто разных локациях, пока всех собрать на общее фото не успели. Поэтому за всех отдуваемся мы с Ильей.

Комментарии: 8
211186

Слева алкаш какой-то, которому подарили торт Прага из кондитерской капучино за 500₽🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️Лучше пузырь ему купите опохмелиться

3
ЮрийSport

Рад за Россиян которые пытаются делать игры, пусть, пока и не очень хорошего качества.

1
Rey4rtRO

Вайбы от фото +- такие:

Кринжометр зашкаливает. Помогите.

нитгитлистер

класс молоцы поздравляю)))

Go_Ra

Эта игра создана на Unreal Engine 3 ... -))))

PolGhost

Учитывая, что тут публиковались новости в духе "Смотрите, в некоторых зонах на экране появляется паутина", хотя это по сути просто триггер и вывод в UI соответствующей текстуры, о том, какая игра и какой опыт тех, кто ее делал, итак всё ясно

agula98

Игруху даже на рутрекер никто не слил, вот насколько всем плевать на этот проект

Neko-Aheron

хватит уже пиарить это дерьмо