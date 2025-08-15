Студия Olkon Games отмечает релиз "Храма Зеленой Луны"

Олег Коноваленко, руководитель студии Olkon Games:

2 года разработки Храма Зеленой Луны позади.

Мало кто знает чего мне это стоило!

Одной рукой я проводил совещания по моей оконной компании Олкон, в то время как другой рукой я занимался геймдизайном игры, координировал работу команды, придумывал геймплей, тестировал и постоянно правил. Как у меня получилось все это совмещать?! Отличный вопрос!

По моим подсчетам, только на тесты я потратил несколько сот часов. Не спрашивайте где я находил время. Видимо, когда что-то правда любишь - время найдешь всегда!

Я потратил личные деньги на создание этой игры, полностью взял на себя финансирование и бесконечно рад, что сделал это! Путь - это и есть награда. В моем случае работа над игрой - это настоящая радость.

Вся команда Olkon Games - молодцы! Ребята, просто знайте - вы все лучшие!!! Мне было очень приятно работать вместе.

2 года крутой работы, творчества и создания своей вселенной.

Но, это только начало! Впереди - релиз в Steam, затем патчи игры, затем добавление контента, а затем (кто знает) возможно и DLC.

Что будет делать студия дальше? Сейчас весь упор на шлифовку игры, добавление ачивок и (как выше написал) релиз в Steam. Затем подготовка игры для портирования на Xbox и Playstation. Cперва хочу сосредоточиться на этих целях, а чуть позже расскажу про наши дальнейшие планы.

Спасибо всем, кто верил и поддерживал! Храм Зеленой Луны - это второй проект студии Olkon Games (первый Liber и DLC Liber prologue) Наша история только начинается.

Только вперед!

P.S. Так как наша команда находится в разных городах и просто разных локациях, пока всех собрать на общее фото не успели. Поэтому за всех отдуваемся мы с Ильей.