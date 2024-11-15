Temtem: Swarm стала доступна в раннем доступе Steam

Разработчик Crema выпустил новую игру из серии Temtem — Temtem: Swarm, доступную в раннем доступе Steam. Этот спин-офф коллекционера существ вдохновлен механиками Vampire Survivors и предлагает динамичный геймплей с акцентом на выживание против множества врагов.

Игрокам доступны семь играбельных Темтемов, каждый из которых имеет уникальные деревья навыков. В игре представлено семь активных техник, 35 пассивок и 35 синергий, которые можно открыть во время прохождения. На пяти аренах ждут десять мини-боссов и пять главных боссов. Также игра содержит пять разнообразных событий и 342 внутриигровых достижения Kudos, а также поддерживает Steam Achievements.

В Temtem: Swarm можно играть как в одиночку, так и в кооперативе с тремя друзьями. Разработчики планируют оставаться в раннем доступе около года. Финальная версия предложит девять карт, 13 играбельных Темтемов, 140 техник и новые режимы Challenge Modes.

Игра обещает включить полный список Темтемов, доступных как в роли боссов, так и в качестве играбельных персонажей или членов Роя.