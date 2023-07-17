Анонсирована паранормальная приключенческая игра Tenebris Pictura ©

Авторы Megaton Rainfall рассказали о своем новом проекте, который уже находится на очень продвинутой стадии разработки. Речь идет о Tenebris Pictura, которая была представлена в первом геймплейном трейлере.

Tenebris Pictura - это игра для PS4, PS5, XSX, XOne и PC, в которой мы будем играть за следователя, специализирующегося на раскрытии дел с паранормальным подтекстом и действующего в викторианскую эпоху. Главный герой обладает несколькими уникальными способностями, которые помогут ему справиться с задачей на таинственном острове.

Игровой процесс в Tenebris Pictura будет включать в себя сцены боев, по сюжету напоминающие шутеры, но не менее важный сегмент геймплея основан на поиске призраков, общении с NPC и решении головоломок, как в классических приключенческих играх. Игра, цена которой составляет 19,99 евро, выйдет уже 31 августа 2023 года. Продукция будет предлагаться исключительно в цифровой дистрибуции. На ПК игру можно будет приобрести в Steam и Epic Games Store.