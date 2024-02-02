Студия KrakenVO показала новый ролик с озвучкой Terminator Resistance

Шутер от первого лица, действие которого разворачивается в антиутопическом будущем, описанном в фильмах «Терминатор». События игры происходят в 2028 году в постапокалиптическом Лос-Анджелесе.

Игроки берут на себя роль Джейкоба Риверса — рядового бойца Сопротивления во главе с Джоном Коннором. Человечество ведёт войну против Скайнет и его армии беспощадных машин. Главному герою предстоит сражаться бок о бок с соратниками, выполнять задания командования, участвовать в эпических битвах с превосходящими силами противника.

Игра предлагает классический игровой процесс шутера: стрельба, укрытия, уничтожение врагов. Однако присутствуют и ролевые элементы вроде прокачки оружия, сбора ресурсов, общения с NPC. Так, игрок может модернизировать ствольное вооружение при помощи специальных деталей, что делает бои разнообразнее.

Сюжет имеет несколько вариантов развития и финалов, зависящих от действий игрока. Это придаёт особый интерес прохождению.