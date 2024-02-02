Студия KrakenVO показала новый ролик с озвучкой Terminator Resistance

Небольшая студия KrakenVO, ранее выпустившая локализацию Subnautica: Below Zero и Green Hell, вышла на связь и поделилась новостями о ходе работ над озвучкой шутера Terminator Resistance, которая была анонсирована еще в 2021 году.
Как оказалось, проект все еще жив и вся сюжетная кампания уже полностью озвучена и осталось только "доозвучить боевку". Сроки выхода не были названы, но ребята представили новый ролик с демонстрацией своей работы.
Terminator: Resistance - однопользовательский шутер от первого лица, разработанный компанией Teyon. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, спустя почти 30 лет после Судного дня, и развивает события войны будущего, показанной в культовых фильмах Джеймса Кэмерона "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день".
Будет повод пройти игру.
Ух. Буду ждать, есть повод пройти этот проект.😌
блин, только недавно перепрошел вместе с длс