Terra Invicta выйдет из раннего доступа 5 января 2026 года

Разработчики Terra Invicta выпустили новый трейлер и объявили дату релиза версии 1.0. Научно-фантастическая глобальная стратегия официально выйдет 5 января 2026 года на PC — в Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store.

В Terra Invicta игрокам предстоит возглавить одну из семи идеологических фракций человечества после обнаружения инопланетной угрозы на окраинах Солнечной системы. Игра сочетает борьбу за контроль над государствами Земли, освоение космоса, управление ресурсами и тактические сражения космических флотов с упором на реализм.