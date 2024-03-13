Представлен новый трейлер Terra Memoria с датой релиза

Погрузитесь в увлекательное путешествие . Разбейте свой лагерь вместе с разнорабочим и кузнецом, пока колдун готовит ужин. Создавайте, стройте, ремонтируйте , используйте уникальный строительный инструмент, чтобы изменить мир и решить головоломки. Исследуйте мир Терры и погрузитесь в ролевую игру, где объединены 3D и пиксельная графика , а также аутентичная музыка, созданная с любовью.

Издатель Dear Villagers и разработчик La Moutarde объявили, что пошаговая ролевая игра Terra Memoria выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam 27 марта.