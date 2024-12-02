Авторы Terraria отложили следующее обновление до 2025 года, чтобы избежать переработок

Разработчики Terraria из Re-Logic сообщили, что следующее крупное обновление игры, версия 1.4.5, выйдет лишь в 2025 году. Такое решение принято для сохранения качества и предотвращения переработок, которые часто возникают при релизах в конце года.
Изначально выход обновления был запланирован на конец 2024 года. Однако, как сообщил глава отдела бизнес-стратегии и маркетинга студии Тед «Локи» Мерфи на официальных форумах, форсировать релиз не стали из-за ряда факторов. Среди них — сложность глобального запуска одновременно на ПК, мобильных и консольных платформах, праздничные графики и циклы рецензирования.
«Работа над обновлением близится к завершению, но мы видим, что в этом году выпуск невозможен, — пояснил Мерфи. — Мы не хотим подвергать команду или партнеров из других студий ненужному стрессу ради соблюдения произвольных сроков. Качество для нас важнее всего».
Несмотря на задержку, Re-Logic уверена, что игроки оценят усилия команды. «Мы знаем, что это не самая радостная новость, — отметил Мерфи. — Однако наша цель — делать каждое обновление максимально качественным. Мы уверены, что 1.4.5 будет стоить ожидания».
новое обновление это, конечно, хорошо, но игру уже 10 раз перепроходил и с всякими популярными модам, нам нужна уже Террария 2 !
сколько сотен лет её ещё будут поддерживать // Яр Пронин
Надеюсь вечно // Жека Тришин
Что ж, ждем, интересно, что еще добавят. Казалось бы, и так уже дохуя всего, а им все мало... Ну и нам тоже, так то))
Вот так переработает ,а потом придётся увольняться .
А ведь когда-то они говорили, что обнов больше не будет
гвнина подобного уровня кодится тремя с половиной индусами ретурдами за максимум неделю🤣 джва дд каловый платформер за настоящую игру выдают 🤌 главное не уработацца
Идите дальше в конкорд играйте... Ой, его же закрыли, проблемно, куда же вас теперь таких девать?
Он же душевно больной, чего ты удивляешься.
почему я обязательно должен идти играть в такое же гвно ? настоящие игры совсем не знаем ?