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Terraria 15.05.2011
Аркада, Стратегия, Платформер, Открытый мир
9.2 4 445 оценок

Авторы Terraria отложили следующее обновление до 2025 года, чтобы избежать переработок

butcher69
Новости

Разработчики Terraria из Re-Logic сообщили, что следующее крупное обновление игры, версия 1.4.5, выйдет лишь в 2025 году. Такое решение принято для сохранения качества и предотвращения переработок, которые часто возникают при релизах в конце года.

Изначально выход обновления был запланирован на конец 2024 года. Однако, как сообщил глава отдела бизнес-стратегии и маркетинга студии Тед «Локи» Мерфи на официальных форумах, форсировать релиз не стали из-за ряда факторов. Среди них — сложность глобального запуска одновременно на ПК, мобильных и консольных платформах, праздничные графики и циклы рецензирования.

«Работа над обновлением близится к завершению, но мы видим, что в этом году выпуск невозможен, — пояснил Мерфи. — Мы не хотим подвергать команду или партнеров из других студий ненужному стрессу ради соблюдения произвольных сроков. Качество для нас важнее всего».

Несмотря на задержку, Re-Logic уверена, что игроки оценят усилия команды. «Мы знаем, что это не самая радостная новость, — отметил Мерфи. — Однако наша цель — делать каждое обновление максимально качественным. Мы уверены, что 1.4.5 будет стоить ожидания».

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
haradrim

новое обновление это, конечно, хорошо, но игру уже 10 раз перепроходил и с всякими популярными модам, нам нужна уже Террария 2 !

6
Пользователь ВКонтакте

сколько сотен лет её ещё будут поддерживать // Яр Пронин

0
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь вечно // Жека Тришин

0
Marcus Usurper

Что ж, ждем, интересно, что еще добавят. Казалось бы, и так уже дохуя всего, а им все мало... Ну и нам тоже, так то))

0
Pastoral

Вот так переработает ,а потом придётся увольняться .

0
Диванный Боец
Авторы Terraria отложили следующее обновление до 2025 года

А ведь когда-то они говорили, что обнов больше не будет

-2
Wolfenstein

гвнина подобного уровня кодится тремя с половиной индусами ретурдами за максимум неделю🤣 джва дд каловый платформер за настоящую игру выдают 🤌 главное не уработацца

-28
Лис Св

Идите дальше в конкорд играйте... Ой, его же закрыли, проблемно, куда же вас теперь таких девать?

2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads Лис Св

Он же душевно больной, чего ты удивляешься.

3
Wolfenstein Лис Св

почему я обязательно должен идти играть в такое же гвно ? настоящие игры совсем не знаем ?

-7