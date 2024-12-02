Авторы Terraria отложили следующее обновление до 2025 года, чтобы избежать переработок

Разработчики Terraria из Re-Logic сообщили, что следующее крупное обновление игры, версия 1.4.5, выйдет лишь в 2025 году. Такое решение принято для сохранения качества и предотвращения переработок, которые часто возникают при релизах в конце года.

Изначально выход обновления был запланирован на конец 2024 года. Однако, как сообщил глава отдела бизнес-стратегии и маркетинга студии Тед «Локи» Мерфи на официальных форумах, форсировать релиз не стали из-за ряда факторов. Среди них — сложность глобального запуска одновременно на ПК, мобильных и консольных платформах, праздничные графики и циклы рецензирования.

«Работа над обновлением близится к завершению, но мы видим, что в этом году выпуск невозможен, — пояснил Мерфи. — Мы не хотим подвергать команду или партнеров из других студий ненужному стрессу ради соблюдения произвольных сроков. Качество для нас важнее всего».

Несмотря на задержку, Re-Logic уверена, что игроки оценят усилия команды. «Мы знаем, что это не самая радостная новость, — отметил Мерфи. — Однако наша цель — делать каждое обновление максимально качественным. Мы уверены, что 1.4.5 будет стоить ожидания».