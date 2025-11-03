Авторы Terraria раскрыли окно выхода обновления 1.4.5

Студия Re-Logic, создатель культовой песочницы Terraria, официально анонсировала окно выхода следующего крупного обновления. Версия 1.4.5 появится между серединой декабря 2025 года и концом января 2026 года. Разработчики извинились за задержку и подчеркнули, что с нетерпением ждут возможности представить поклонникам все нововведения.

Одной из главных особенностей обновления станет расширение языковой поддержки для игроков из Кореи, Японии и Китая. Русскоязычная локализация уже доступна, что позволяет миллионам фанатов по всему миру комфортно погружаться в пиксельный мир Terraria.

Terraria сочетает элементы песочницы, выживания и строительства: игроки могут возводить разнообразные сооружения, исследовать огромный процедурно генерируемый мир, сражаться с монстрами и проходить сложные боссы как в одиночку, так и в кооперативе. Динамичная смена дня и ночи, разнообразие биомов и активное взаимодействие разработчиков с сообществом делают игру актуальной на протяжении более десяти лет.

Игра была выпущена 16 мая 2011 года и с тех пор получила 97% положительных отзывов в Steam. Terraria доступна на множестве платформ: от ПК до консолей и мобильных устройств, включая PS Vita, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360, Nintendo 3DS, Nintendo Switch и смартфоны. Недавние кроссоверы, например с Palworld, продолжают расширять контент и привлекать новых игроков.

Обновление 1.4.5 обещает стать одним из самых масштабных за последние годы, добавив новые механики, предметы и возможности для исследования, укрепляя статус Terraria как одной из самых долговечных и любимых песочниц современности.