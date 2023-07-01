Создателям Terraria трудно прекратить её поддержку, потому что спустя 12 лет она все еще отлично продаётся ©

Terraria - это настоящий феномен в категории инди-игр. Произведение студии Re-Logic было выпущено 12 лет назад, и, тем не менее, оно до сих пор пользуется огромной популярностью у игроков. Это признал Эндрю "Redigit" Спинкс, который на вопрос одного из пользователей Twitter, достигла ли уже игра своего пика продаж, ответил, что она все еще "разлетается как горячие пирожки". В то же время он добавил, что столь высокий уровень интереса к продукции не позволяет прекратить ее поддержку.

Спустя 12 лет игра по-прежнему продается как горячие пирожки. Спрос на нее настолько велик, что трудно двигаться дальше.

Если кто-то сомневается в искренности слов Редигита, взгляните на графики популярности игры. Из данных, опубликованных на SteamDB, мы узнаем, что на пике популярности в Terraria играют почти 40 000 пользователей платформы Valve почти каждый день. Вчера (т.е. 30 июня) в нее играло целых 47 375 игроков.

Эти результаты наверняка станут еще выше, когда разработчики выпустят долгожданное обновление для Terraria. Напомним, что в патче под номером 1.4.5 будет представлен кроссовер с Dead Cells. Обновление должно стать своего рода кульминацией развития игры, но, учитывая слова разработчика выше, возможно, что студия Re-Logic еще не сказала своего последнего слова в плане дальнейшей поддержки оригинала.

Стоит также упомянуть, что ходят слухи о том, что разработчики работают над следующей частью Terraria. К сожалению, эта информация не была подтверждена ими официально. Недавно Редигит упомянул в Twitter, что у него самого есть три различные идеи игры, которые он хотел бы воплотить в жизнь.