Градостроительный симулятор с элементами головоломки TerraScape вышел в раннем доступе Steam и GOG ©

Независимый немецкий разработчик Bitfall Studios в партнерстве с немецким издателем Toplitz Productions сегодня объявили, что их игра-головоломка TerraScape вышла на ПК в раннем доступе Steam и GOG и включает испытания, одиночный и многопользовательский режимы игры.

Используя довольно спокойный, непринужденный подход к формуле головоломки для создания огромных городов, игроки TerraScape будут использовать уникальный подход, основанный на картах, чтобы набирать очки при создании города, поселка или графства своей мечты. Случайный выбор карт, а также процедурные карты и испытания означают, что игрокам нужно будет разработать стратегию расширения своих творений растянувшегося мегаполиса.

Карты зданий игроков в TerraScape предлагают различные здания и способы расширения города и получения очков в зависимости от того, где игроки изначально размещают свои здания на игровой карте. Игроки могут накапливать возможности для подсчета очков, добавляя урожай и превращая деревни в полностью самодостаточные города, строя такие отрасли, как лесное хозяйство, шахты и рыболовство. Разумное размещение карт в игровом мире приносит очки, а игроки получают новые карты в качестве награды за дальнейшее расширение своих городов.

Начинающим градостроителям необходимо будет учитывать порядок постройки и расположение гексов зданий, чтобы набрать важные очки, поскольку каждое здание имеет разное влияние, будь то другие здания, близлежащие природные ресурсы или тип местности. в TerraScape есть как положительные, так и отрицательные влияния в зависимости от того, где расположены здания.