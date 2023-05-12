Новое обновление градостроительного симулятора с головоломками TerraScape добавляет карты действий и новые здания ©

Независимый немецкий разработчик Bitfall Studios в партнерстве с издателем Toplitz Productions объявили о сегодняшнем выпуске обновления FOUNDATION для градостроительной песочницы и игры-головоломки TerraScape.

Обновление добавляет новый контент, который завершает обновление Фонда для текущей вехи игры, и включает в себя четыре новых объединенных здания в форме Горнодобывающего анклава, Рыбной фермы, Виноградника и Лесного поселения. В дополнение к этому, Bitfall Studios также представила новые карты действий, тип карты, которая имеет определенный эффект или действие, связанное с ней. В TerraScape игроки могут зарабатывать различные новые и уникальные карты действий с особыми стратегическими ценностями, такими как создание новых ресурсов.

Также в обновлении FOUNDATION есть наложения карт, которые позволяют игрокам четко видеть поверхность своего мира и расположение зданий. Оверлеи также могут помочь игроку найти ценные ресурсы и открыть плитки в своем растущем королевстве.

Запланированы дальнейшие расширения функций с новыми картами, испытаниями, режимами и зданиями, которые Bitfall Studios интегрирует во время раннего доступа в конце этого года, как подробно описано в дорожной карте продукта. Следующим крупным обновлением будет Мета-обновление, которое представит совместную многопользовательскую игру и еще больше колод.