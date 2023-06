Раскрыты подробности кроссплея The Texas Chain Saw Massacre ©

В The Texas Chain Saw Massacre будет кроссплатформенная игра, но не на всех консолях. Разработчик говорит, что из-за запуска на консолях 8-го и 9-го поколений некоторые функции кроссплея будут недоступны для консолей предыдущих поколений.

Консоли 8-го поколения (Xbox One и PS4) получат кроссплей только с другими игроками на той же консоли и том же поколении. Например, игроки Xbox One могут играть только с другими игроками Xbox One, но не с пользователями PS4.

Однако консоли 9-го поколения (Xbox Series X|S и PS5) могут играть друг с другом и с игроками на ПК в Steam и Windows.

Настройки кроссплатформенной игры по умолчанию включены на всех платформах, поддерживающих кроссплатформенную игру. Вы можете отключить его в любое время в меню. При включенной кроссплатформенной игре вы увидите других игроков с других платформ в публичных матчах, согласно приведенной выше таблице. Когда перекрестная игра включена, на поддерживаемой платформе вы можете свататься с другими игроками, у которых также включена перекрестная игра.

В The Texas Chain Saw Massacre не будет кросс-прогрессии. Прогресс игрока и сохранения будут привязаны к отдельной платформе, на которой вы играете.

The Texas Chain Saw Massacre выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК 13 августа 2023 года. В тот же день она будет включена в Xbox Game Pass (ПК и консоль).